Geen Supercup voor basketbalsters Den Helder na verlies tegen sterk Grasshoppers

Den Helder, de landskampioen, nam het in de eigen Sporthal Sportlaan op tegen Grasshoppers. De Katwijkers waren de bekerwinnaar afgelopen seizoen. De thuisploeg liep vanaf het eerste kwart achter de feiten aan, omdat Grasshoppers effectiever was. Na het eerste kwart was het gat nog klein: 14-18. Dat kwam mede door meerdere driepunters van Mecx van Linge en vrije worpen van Iris Vennema in het spoor van de Katwijkers.

De zusjes Sonja en Karin Kuijt scoorden veel punten en daardoor werd de marge groter bij de rust: 35-45. De bezoekers uit Katwijk bleven sterker en breidde de voorsprong ook in het derde kwart uit: 54-67. De basketbalsters van Mario Bennes probeerden het tij nog te keren in het laatste gedeelte van de wedstrijd, maar de marge was te groot. Daardoor pakt Grasshoppers de eerste prijs van het seizoen: 75-86.

Vennema was de topscorer bij de Helderse ploeg met twintig punten.