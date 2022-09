Bipolaire Poolse man krijgt twee jaar cel voor wurgen en mishandelen hotelmedewerker

Een 36-jarige man uit Polen is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor poging tot doodslag en het mishandelen van een hotelmedewerker in de lobby van het hotel. De man is bipolair en had zijn medicijnen niet genomen, daarnaast was hij onder invloed van alcohol en softdrugs.

Op 24 mei van dit jaar liep de man een hotel binnen in het Museumkwartier in Oud-Zuid. De Poolse man verbleef niet in het hotel en werd door de medewerker 'rustig verzocht' om het hotel te verlaten. Volgens de rechtbank is de Pool vervolgens 'zeer ernstig tekeer gegaan tegen het slachtoffer'.

De hotelmedewerker werd door de man, die tevens tien jaar ervaring had in vechtsporten, naar de grond gewerkt. Op camerabeelden van de lobby was te zien dat het slachtoffer meerdere keren door de man werd gewurgd, geslagen met de vuisten en met spullen én in zijn arm werd gebeten. Daarnaast heeft de Pool een ravage aangericht in de lobby van het hotel. Lampen, een computerscherm en een pinautomaat werden stuk geslagen.

Medicijnen vergeten

Nadat de man werd aangehouden door de politie bleek dat hij veel alcohol en softdrugs had gebruikt. De man zelf verklaarde ook dat hij een bipolaire stoornis zou hebben, maar dat hij al een week zijn medicatie daarvoor niet had geslikt. Hij was namelijk vergeten om zijn medicijnen mee te nemen uit Polen.

De rechtbank acht hem volledig toerekeningsvatbaar omdat hij zelf ervoor had gekozen om te gaan drinken en softdrugs te gebruiken. Volgens de rechtbank is de Pool schuldig aan poging tot doodslag. 'Dat het slachtoffer niet ten gevolge van het handelen van verdachte is komen te overlijden is een omstandigheid die geenszins aan verdachte is danken', stelt de rechtbank. Naast de gevangenisstraf moet hij ook ruim 6.000 euro aan schadevergoeding betalen.