Drie mannen aangehouden na drugsdeal in Amsterdam-West

Bij de massale politie-inzet in de Da Costabuurt in Amsterdam-West van vrijdagavond zijn drie mannen aangehouden. Op de Bilderdijkstraat was veel politie aanwezig nadat een agent in burger om assistentie van zijn collega's vroeg omdat hij zich bedreigd voelde door een man met een vuurwapen.

Rond 21.00 uur zagen twee agenten in burgerkleding een drugsdeal tussen twee mannen op het nabijgelegen Bellamyplein. Toen de deal rond was, gingen de agenten beiden achter één van de mannen aan. De koper, een 41-jarige Brit, gaf toe dat hij drugs had gekocht en werd daarna direct aangehouden.

De verkoper liep richting een sportcafé aan de Bilderdijkstraat en werd daar staande gehouden door de andere agent. Echter koos de verkoper voor het hazenpad terwijl hij om hulp riep richting het café.

Vlak voor het sportcafé wist de agent de vluchtende man in zijn kraag te vatten, maar toen stroomde het café leeg en kwam er een groep van vijftien personen naar buiten die zich op de agent richtten. De agent voelde zich door de groep bedreigd en pakte zijn wapen. Daardoor rende de groep weer het café in. Toen de agent om assistentie vroeg, zag hij dat enkele mannen weer naar buiten kwamen. Eén van hen verdween vervolgens met een vuurwapen in een portiek.

Daaropvolgend trok de agent opnieuw zijn wapen, waarna de man weer terug het café invluchtte. Toen meerdere agenten waren gearriveerd, werden de gasten van het café naar buiten gesommeerd. De man die het wapen bij zich had, werd gefouilleerd en het wapen werd gevonden. De 33-jarige Amsterdammer werd direct aangehouden door de politie. De verkoper, een 26-jarige Amsterdammer, werd even later ook aangehouden in een binnentuin aan de Bilderdijkkade.