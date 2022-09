🔴LIVE: feest bij de 36ste Aalsmeerse Pramenrace

De 36ste Pramenrace gaat om 12.00 uur van start in Aalsmeer. 160 pramen, boten met een platte bodem, varen een route op de Westeinderplassen en de Ringvaart van Haarlemmermeer. Het thema is cartoons. Vanaf 12.15 uur doet NH Nieuws verslag van de traditionele race, dit is te zien op ons televisiekanaal, de website en app en Facebook.