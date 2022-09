Eetcafé overvallen in Anna Paulowna

Eetcafé de Ben aan de Smidsweg in Anna Paulowna is gisteravond rond 22.15 uur overvallen. De politie laat weten op zoek te zijn naar in ieder geval één overvaller.

"Of er iets buit is gemaakt, is nog niet bekend", laat een woordvoerder van de politie weten. Hij zegt dat er mogelijk dingen in het eetcafé vernield zijn.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Een medewerker van de cafetaria laat aan NH Nieuws weten dat ze vandaag gewoon open zijn. "We laten ons niet klein krijgen door zoiets", vertelt ze.