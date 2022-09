Half zieke David Min schiet Telstar naar winst: "Lekker geplaatst balletje"

Slechts één training had David Min afgelopen week in de benen. De lange invaller uit Zaandam lag afgelopen week een aantal dagen ziek op bed, maar hij maakte wel diep in blessuretijd de enige treffer namens Telstar tegen Almere City, 0-1. "De timing kan niet beter."

De overwinning voor Telstar was dik verdiend. Vele kansen kreeg de ploeg van trainer Mike Snoei, maar de bal wilde er niet in. Uiteindelijk werd invaller David Min in de 96e minuut diep gestuurd en vanuit een moeilijke hoek schoot hij de bal onberispelijk binnen. "Het was een lekker geplaatst balletje."

Magere productie

De goal van Min is pas de vijfde treffer voor Telstar dit seizoen. Dat is te weinig, beaamt ook Snoei. "Daar moeten we gewoon nog harder aan werken." De wedstrijd tegen Almere City was de zesde speelronde van dit seizoen.

