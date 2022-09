Politie bedankt redders van moeder en kinderen uit te water geraakte auto

Automobilisten die gisteren in de buurt van de A10 reden hebben een heldenrol gespeeld. Dat blijkt uit een bericht van de politie op Instagram.

Rond 11.00 uur verloor een bestuurder van een auto de macht over het stuur . De auto, waar ook haar twee kleine kinderen in zaten, belandde ondersteboven in het water en vulde zich ook nog eens snel met water.

Quote

"Bestuurders die het drama voor hun ogen zien voltrekken, bedenken zich geen moment", schrijft een agent in het Instagram-bericht. "Zij rennen uit hun voertuigen en duiken het water in. De mannen weten de auto met vereende krachten op zijn zijkant te duwen. Met man en macht wordt tevergeefs geprobeerd ruiten in te slaan en de deuren te openen, terwijl de auto voller en voller met water loopt."

Een van hen lukt het uiteindelijk om een ruit in te slaan. Van de moeder is in eerste instantie alleen nog een hand te zien. Een van de kinderen ligt nog met zijn hoofd onder water. Uiteindelijk lukt het om de drie uit de auto te halen. Daarna komen de hulpdiensten aan. De mannen beseffen volgens de agent eerst niet wat ze gedaan hebben.