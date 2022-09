Warmgedraaid AZ wacht eerste test met 'heuse topper' tegen FC Twente

Voor AZ staat in de competitie de eerste echte kraker te wachten. Trainer Pascal Jansen wil de ontmoeting van zondag met FC Twente zelfs bestempelen als een 'heuse topper'. "Haal dat woord stiekem, maar weg", aldus Jansen, die met AZ al twaalf officiële wedstrijden speelde. "Het zal moeten blijken of dat een voordeel is."

Bij AZ is de ziekenboeg de laatste weken behoorlijk gevuld. Vangelis Pavlidis strompelde vandaag over het trainingscomplex met krukken en een volledig ingetapete enkel. De Griekse spits zal voorlopig nog niet in actie komen. Aanvoerder Bruno Martins Indi had een terugslag in zijn herstel en Jesper Karlsson traint nog apart van de groep. Daartegenover staat de rentree van Riechedly Bazoer en een fitte Zinho Vanheusden.

De afgelopen wedstrijden vulde Jens Odgaard de spitspositie in en hield Jansen het jonge talent Yusuf Barasi achter de hand. "Het is nog zoeken naar de afstemming", zegt Jansen over het functioneren van Odgaard in de spits. "Het is een wisselwerking tussen Jens en Yusuf", gaat Jansen in over de keuze in de punt van de aanval.

