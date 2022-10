Amsterdammers leggen geld bij elkaar om eigen buurtruimte te kopen

Als de Amsterdamse buurtruimte De Eester dreigt te verdwijnen doordat het pand te koop wordt gezet, trekken omwonenden de portemonnee. Zij willen het pand kopen om het succes van de plek in de wijk te kunnen continueren. De buurtcoöperatie is in 2016 opgericht met als doel de kracht van de wijk te bundelen en onderling op zoek te gaan naar oplossingen voor kleine en grote problemen. Zo is er de Eestermobiel, een auto met vrijwillige chauffeur die minder mobiele buurtbewoners van A naar B brengt en er zijn meer initiatieven.

Met 'Pioniers' vertellen wij verhalen over de kracht van de lokale samenleving en het zelfoplossend vermogen van burgers. Inspirerende Noord-Hollanders die het heft in eigen hand nemen en creatieve oplossingen bedenken voor grote of kleine problemen. Heb jij ook een inspirerend verhaal? Mail het ons via [email protected].

Tussen de bomen bij de C. van Eesterenlaan in Amsterdam, wappert een kleurrijke vlag. Op de vlag staat met grote letters een tekst waarmee buurtbewoners worden opgeroepen om in de buurtcoöperatie van het Oostelijk Havengebied te investeren: 'Verrijk de buurt. Investeer in De Eester.' Verderop in de straat staat een pand met op het linkerraam een thermometer met cijfers waarmee de stand van de donaties wordt aangeduid. Het is het initiatief van buurtcoöperatie De Eester. Toen de groep te horen kreeg dat ze het pand dat zij huren van woonstichting Lieven de Key mogelijk moeten verlaten in verband met verkoop, bedacht een aantal bewoners een plan. Door middel van obligaties, giften en leenovereenkomsten van bewoners verwachten zij voor het eind van dit jaar het pand te kunnen kopen, voor een bedrag van 450.000 euro. Plek van samenkomst Het plan voor een buurtcoöperatie ontstond een aantal jaar geleden vanuit de wens van Meta de Vries. Ze wilde een plek en platform ontwikkelen waar buurtbewoners samenkomen om met elkaar te werken aan initiatieven die zorgen voor meer voorzieningen en verbinding in de wijk. Ze verzamelt enthousiaste medebewoners om zich heen en samen vormen zij de buurtcoöperatie. De behoefte aan 'een huis van de buurt' blijkt groot. Met grote regelmaat kloppen buurtbewoners bij De Eester aan. "Het vult een onmisbare functie. Het is niet alleen een broedplaats, het draagt bovendien bij aan de cohesie van de samenleving."

Quote "Alles gebeurt uit liefde voor de wijk" meta de vries, de eester

Volgens Meta is de plek inmiddels niet meer uit de wijk weg te denken. Vanuit de Eester ontplooien zich tal van bewonersinitiatieven. "Alles gebeurt voor en door de buurt." De initiatieven variëren van de BuurtBel waar inwoners met hulpvragen terecht kunnen tot klusdiensten, vervoer voor minder mobiele inwoners en een telefooncirkel. "Alles gebeurt uit liefde voor de wijk." De buurt ervaart de plek als verrijkend, vertelt Meta. Dat blijkt onder andere uit de hoeveelheid donaties. Inmiddels hebben ruim 350 buurtbewoners obligaties gekocht. Bovendien is voor meer dan 200.000 euro aan leenovereenkomsten afgesloten en kwamen er voor zo'n 1.000 euro aan giften binnen. "Alles wijst erop dat we het pand dit jaar nog kunnen aankopen. Het bedrag voor de aankoop is bereikt. Er is alleen nog extra financiering voor de verbouwing nodig." Grote hoeveelheid donaties Het zijn niet alleen de gebruikers die De Eester een warm hart toedragen. "Gisteravond belde een oudere dame aan die graag wilde doneren. Ze was zelf nooit bij ons geweest, maar had heel veel goede verhalen over ons gehoord op de buurtborrel." Dat mensen uit liefde voor het initiatief massaal doneren, ontroert Meta. Net als de bewoners die meer naar elkaar omkijken en elkaar ondersteunen. De komende jaren wil zij de plek nog aantrekkelijker maken en verduurzamen. Ondertussen droomt zij verder en hoopt ze dat het initiatief altijd in beweging blijft en mensen zich aan De Eester en elkaar blijven verbinden.

Tip van De Vries: "Als je iets wilt als inwoners en je spant je ervoor in, dan is alles mogelijk. Verdiep je in een aantal initiatieven die al gerealiseerd zijn en kijk wat je daarvan kan leren. Wacht niet af, maar neem het heft in eigen hand en zorg dat je de deskundigheid uit de samenleving haalt."