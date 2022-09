Seks, drugs en raves in kunsthuis Het HEM: "Dit is de originele bel van de ROXY"

Van pornovlinders tot honderden liters pis. Het klinkt banaal, maar in de juiste vorm en met het juiste licht kan het opeens artistiek worden. Voor een expositie in Het Hem in Zaandam hebben kunstenaars zich laten inspireren door de ravecultuur.

De ondergrondse schietkelder op het Hembrugterrein lijkt de ideale plek voor een technofeest, maar is nu de thuisbasis van tentoonstelling Sweet Harmony. Behalve een overzicht van dertig jaar ravecultuur worden bezoekers ook getrakteerd op housemuziek én kunst die daaruit voortvloeide. Originele deurbel Bijzonder is een object uit de ROXY. Voorin de zaal hangt de originele deurbel van de club. In een volgende ruimte staat een video-installatie waarop een uitsmijter je toegang tot de club weigert. In de jaren voordat de ROXY afbrandde, was de discotheek een populaire ontmoetingsplaats voor kunstenaars en performers geworden.

Van sommige werken had de eigenaar een miniatuur bewaard, en die worden nu tentoongesteld. Zoals opgespelde vlinders, die in een vitrine zijn uitgestald. Pas als je er met je neus op staat, blijken de vlinders een stuk minder onschuldig, maar pornografisch van aard. Cultstatus Curator Rieke Vos herkent veel. "Ik ging zelf naar gabberfeestjes". Ze vindt het bijzonder dat de muziekstroming ondertussen een cultstatus heeft. "Het is grappig want begin jaren negentig werd er naar gekeken als iets slechts en negatiefs, maar voor de gabbers zelf was het iets heel anders".

In een bijna twee meter lang rood verlicht aquarium zit geen water, maar honderden liters urine van bezoekers van de Berlijnse club Berghain. In haar zoektocht naar de energie van de ravers verzamelde kunstenares Sarah Schönfeld drie jaar lang urine in de club. "Ongetwijfeld zullen er een hoop genotsmiddelen worden gevonden als dit ooit getest wordt", zegt Vos. De tentoonstelling is tot 30 oktober te zien bij Het HEM in Zaandam.