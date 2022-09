Haarlemse Engelsen staan met gebed stil bij overlijden Queen Elizabeth: 'Ze nam haar eed serieus'

Met een gebedsdienst in de Engelse kerk hebben Haarlemse Engelsen vanmorgen stilgestaan bij de dood van 'hun' Queen Elizabeth. Pastoor Bruce Rienstra spreekt lovend over de koningin. "Haar eed die ze gaf bij haar troonbestijging in 1953, dat heeft ze serieus genomen. Ze zei dat ze haar hele leven lang zou blijven dienen en dat heeft ze gedaan tot twee dagen voor haar dood."

Pastoor Bruce Rienstra sprak zich uit over het verlies van de Koningin Elizabeth, die naast deze taak ook het hoofd was van de Engelse kerk. Volgens hem sprak zij openlijk over wat het geloof voor haar betekende. Zelf had hij het overlijden niet zo snel zien aankomen.

"Het is altijd een verrassing. We zagen haar natuurlijk in het nieuws bij het benoemen van de nieuwe minister-president, The Prime Minister in Groot-Brittannië. Ze zag er daar wel oud, wel moe uit, maar het ging nog. Ik had niet verwacht dat ze er twee dagen later niet meer zou zijn."

Zelf kreeg Rienstra de gelegenheid om de koningin in zijn leven te zien. "Ik heb haar gezien bij de opening van onze synode in Londen, in Westminster Abbey. Wij zaten in de gang, waar ze door de kerk liep. En ze was heel dichtbij. Ze is een mevrouw die klein van postuur was, maar heel groot qua indruk."

Een andere bezoeker van de dienst ter nagedachtenis aan Elizabeth II geeft aan erg mee te leven. "De laatste 70 jaar is zij een onderdeel van ons leven geweest. Ze was altijd een voorbeeld van deugdheid, trouw, dienst en geloof."