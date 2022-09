René Jansen hangt vlag 'omgekeerd' uit solidariteit

Je kunt er niet meer omheen kijken, de omgekeerde Nederlandse vlag. Overal waar je kijkt, hangt de vlag in de stad, langs snelwegen en natuurlijk bij boerderijen. In vroeger tijd voerde een schip in nood een omgekeerde vlag. Wat is die nood nu, wie hangen die vlaggen op? NH Nieuws maakte een rondje door de provincie, op zoek naar de gezichten achter de vlag. Vandaag spreken we René Jansen uit Zaanstad. René vlagt omgekeerd uit solidariteit.