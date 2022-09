Leerlingen RSG Enkhuizen waren bij 70-jarig jubileum Queen Elizabeth: 'Heeft onze reis nu veranderd'

Ze zullen het nooit vergeten: 64 leerlingen van het RSG Enkhuizen waren afgelopen zomer een week in Oxford. Tijdens de schoolreis zijn ze ook bij het jubileum van Queen Elizabeth geweest. "De reis heeft nu meer betekenis voor mij gekregen", vertelt leerling Faye. "Het is een stuk geschiedenis, een 'defining moment', zoals het overlijden van prinses Diana in 1997, dat deze leerlingen nooit zullen vergeten", vult haar docent aan.

Tijdens de Engelse les kreeg Christiaan te horen dat het slecht ging met de koningin en ze onder medisch toezicht lag. "Ik reageerde 'flabbergasted'", vertelt hij. De reis naar Engeland heeft voor hem veel meer betekenis gekregen. "Op 2 juni vierden wij met het Britse volk haar 70-jarig jubileum en geen 100 dagen later is zij gestorven."

Faye had vandaag speciaal een trui aangetrokken die ze tijdens de reis heeft gekocht. Ze spreekt van 'een einde van een tijdperk' met het overlijden van de Britse vorstin.

Vol trots

De leerlingen verbleven tijdens hun reis in Engeland in allerlei gastgezinnen. Bij het gastgezin van Dominique was het jubileum van de koningin vaak het gespreksonderwerp. "Het huis was versierd voor het jubileum en de moeder van het gezin sprak vol trots over haar."

Ook in Benthe haar gastgezin werd er veel over Queen Elizabeth gesproken. "De moeder vertelde vol trots over de koningin en hoe zij naar haar opkeek."

Matthieu heeft gisteravond een minuut stilte gehouden voor de koningin. "Ik was bij het jongerencentrum Cayen. Mijn broer Quincent legde daar de activiteiten stil en hield een minuut stilte voor haar", vertelt hij. "Hij is in ieder geval blij dat hij de kans heeft gehad in Londen te zijn tijdens het jubileum."

Onsterfelijk

Trevor Lewis is coördinator van het tweetalig onderwijs op het RSG in Enkhuizen en was ook mee naar Londen. Maar daarnaast is hij zelf ook Brits. "Totale verbazing", vertelt hij over het moment toen hij hoorde dat het slecht met haar ging. "Natuurlijk weet ik dat ze 96 jaar is, maar ze is er altijd geweest. Onsterfelijk."

Voor Trevor is Queen Elizabeth het symbool van het Verenigd Koninkrijk. "Ze heeft vijftien premiers zien komen en gaan. Oorlog en vrede meegemaakt. De komst van computers en ga zo maar door. Ze is overal in de wereld geweest. Het is iemand waar iedereen naar opkeek."

Hij heeft geen plannen om de komende dagen richting Engeland te gaan. "Ik heb ook kinderen thuis, dus dat is niet handig. Wel volg ik alles op de televisie. En dan kun je alles goed zien. Alle herinneringen aan haar onthoud ik."

De school heeft vandaag in de lessen gesproken over het overlijden van de koningin. Verder zal het RSG alle ontwikkelingen de komende weken blijven volgen en daar met de leerlingen over praten.