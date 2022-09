Werkzaamheden aan onderdoorgangen Westfrisiaweg uitgesteld

In oktober vinden de werkzaamheden aan de onderdoorgangen de Oostergouw, De Strip en Noorderboekert plaats, dit was al zo gepland. De werkzaamheden aan Wogmergouw zouden 12 september beginnen, maar die worden nu verplaatst naar november en december van dit jaar.

