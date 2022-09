'Festival DGTL lekt ruim 100 duizend wachtwoorden en gegevens van bezoekers'

Het populaire technofestival DGTL, wat wordt gehouden op de NDSM-werf, heeft de wachtwoorden en privégegevens van 130.000 bezoekers gelekt. De organisatie van het festival had per ongeluk de inloggegevens van de database online gezet waardoor iedereen toegang kon krijgen tot de gegevens.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het festival heeft na de melding het lek gedicht en gaat gedupeerde bezoekers op de hoogte stellen van het datalek. Dat laat Jasper Goossen, ceo van organisator Apenkooi Events weten aan RTL Nieuws.

In totaal gaat het om 109.390 gelekte wachtwoorden. De gegevens zijn niet zomaar voor het oprapen, die moeten eerst nog wel worden gekraakt. Echter blijkt uit het onderzoek van RTL Nieuws dat dat 'een fluitje van een cent' is. Het festival zou namelijk leunen op een versleuteling die al in 2008 als 'kapot en ongeschikt voor verder gebruikt' werd bestempeld.

Naast de ruim 100.000 gelekte wachtwoorden gaat het ook om volledige namen, e-mailadressen, geboortedatums, woonadressen en tienduizenden 06-nummers. Het gaat om de gegevens van bezoekers die tussen 2015 en 2018 op het festival waren. DGTL is daarna namelijk overgestapt op een extern ticketsysteem.