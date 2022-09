Niet met de boot, maar zwemmend van Texel naar Den Helder voor het goede doel

Voor de zwemtocht van Texel naar Den Helder is wel enige voorbereiding nodig. In onderstaande video zie je hoe een aantal zwemmers voor het laatst traint (tekst gaat door onder de video):

Deelnemers staan weer te trappelen om mee te doen met de zogeheten Beach to Beach Swim, dwars over het Marsdiep. Het is alweer de tiende editie en dit jaar wordt er voor het eerst gezwommen van Texel naar Den Helder. Dat was vorige jaren nog andersom. Het is een flinke tocht. "Het zal een tocht worden van 7 à 8 kilometer", vertelt Amber Hogendorp van Stichting Be Tough, de organisator van de zwemtocht.

Gevaarlijk

Deze oversteek is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Een goede voorbereiding is essentieel om de tocht te kunnen volbrengen. "Deelnemers moeten wel zo'n twee uur achter elkaar kunnen zwemmen om hier aan mee te kunnen doen", vertelt Amber Hogendorp. Maar als de voorbereiding goed is, dan is het volgens Hogendorp ook niet gevaarlijk.

De deelnemers zijn ook geen seconde bang in het open water, maar vinden het juist prachtig: "Je komt zeehondjes tegen, bootjes en je moet ook regelmatig even stil hangen om te genieten van het uitzicht en het verkeer om je heen", vertelt deelneemster Miranda Oudshoorn. Emma kijkt ook uit naar zondag: "het is iets wat je waarschijnlijk niet nog een keer gaat doen. Het is een hele ervaring, ik denk dat het heel mooi gaat worden. Dan heb ik van Texel naar Den Helder gezwommen, dat kunnen niet veel mensen zeggen."