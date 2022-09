Ryanair vervloekt nieuwe 'nep-vliegtaks' en beschuldigt opnieuw 'vervuiler' KLM

Ryanair is de grootste luchtvaartmaatschappij van Europa, maar speelt nauwelijks een rol op Schiphol. De prijsvechter heeft slechts enkele dagelijkse vluchten van en naar Dublin en Málaga, tot frustratie van directeur Michael O'Leary. O'Leary maakt vaker harde, ongenuanceerde uitspraken over concurrerende luchtvaartschappijen en overheden.

Die frustratie laat de Ierse mopperpot ook vandaag weer blijken over KLM en het Nederlandse rijk. De Ryanair-topman beschuldigt KLM en de overheid van samenzwering en diefstal, met als doel de nationale luchtvaartmaatschappij er beter van te maken. De nieuwe verhoging van de vliegtaks van 8 naar bijna 30 euro zou opnieuw bewijzen dat de Nederlandse staat KLM een uitzonderingspositie gunt.

'Het milieu voor dummies'

Dat KLM-passagiers die overstappen op Schiphol uitgezonderd blijven van de vliegtaks, zou averechts werken, omdat die voor de meeste uitstoot en vervuiling zorgen. Een deel van de taks is bedoeld voor de verduurzaming van de luchtvaart. De Nederlandse overheid moet wat Ryanair betreft terug naar de schoolbanken, om zich te laten bijspijkeren over duurzaamheid.

"De Nederlandse regering zou met het boek 'Het milieu voor dummies' kunnen begrijpen dat twee vluchten met een overstap op Schiphol twee keer zo vervuilend is als een rechtstreekse vlucht", foetert O'Leary. Rechtstreekse vluchten zijn toevallig hetgeen waarop het verdienmodel van Ryanair zelf is gebaseerd, overstappen is bij deze luchtvaartmaatschappij niet mogelijk.

Schouderklop

De prijsvechterbaas klopt zichzelf ook op de schouder, omdat Ryanair veel investeert in nieuwe, duurzame vliegtuigen: de Boeing 737 MAX. Ryanair zou daarvoor door de Nederlandse overheid moeten worden beloond, vindt O'Leary.