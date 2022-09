Brandweerkorpsen in Enkhuizen gaan strijd aan tijdens landelijke wedstrijden

De winnaar van de wedstrijd was het brandweerkorps uit Waardenburg. Hun brandweerlieden vielen ook individueel in de prijzen.

In de finale vandaag stonden zes brandweerploegen tegenover elkaar. Twee uit Gelderland, eentje uit Rotterdam, twee uit Brabant en eentje uit Noord-Holland. Ze strijden samen om de eerste plek in de hoofdklasse.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]