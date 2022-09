Ook Barrie Stevens geraakt door overlijden Elizabeth II: "Ze was dat stukje Engeland voor mij"

Hij is misschien wel de bekendste Brit van Nederland: acteur en presentator Barrie Stevens. Hoewel hij al lang in Amsterdam woont en sinds 2019 ook staatsburger is, raakt het overlijden van koningin Elizabeth II hem. "Zij was altijd dat stukje Engeland voor mij", vertelt hij aan NH Radio.

Haar kroning, in 1953, herinnert hij zich nog als de dag van gisteren. "Ik was acht jaar en wij waren een heel eenvoudig arbeidersgezin. We hadden een zwart-wittelevisie en ik weet nog dat ik de hele dag zat te kijken naar de kroning. Ik was gefascineerd door het feit dat iemand ineens de verantwoordelijkheid voor het hele land krijgt. Voor vijftien landen zelfs, ik denk dat weinig mensen zich dat beseffen."

Stevens had haar overlijden wel langzaamaan zien aankomen. "Ze werd steeds zwakker, je zag steeds meer berichten van afzeggingen. Ik denk op gegeven moment: het is op." Stevens meent dat het overlijden van prins Philip, tijdens de coronaperiode in 2021, ook veel invloed op haar gezondheid had.

"Het was zo'n verdrietig beeld, vlak na het overlijden zat ze in de kerk. Alleen, met haar tasje naast haar. Philip was natuurlijk de steun in haar hele leven, hij hield haar in evenwicht. Zijn overlijden vorig jaar was misschien het begin van het eind geweest."

Gedrevenheid en vechtlust

Van de koningin gaat hij haar gedrevenheid en vechtlust onthouden. "De periode toen prinses Diana overleed, was geen succesvol moment in haar leven. Het volk duwde haar van zich af. Toen was er een moment van: hoe krijg ik dat publiek terug? dat heeft ze toch voor elkaar gekregen." Stevens ziet zijn eigen lijfspreuk in de koningin terug. "Vooral doorgaan!"

Ondanks dat Stevens al zestien jaar in Nederland woont, bleef koningin Elizabeth iets voor hem betekenen. "Zij was altijd net dat stukje Engeland voor mij, dat nu is verdwenen. Raar hoe dat werkt, het is gewoon m’n emotionele kant, maar ze was echt een symbool voor mij."

Tijdens de periode van rouw blijft Stevens in Nederland. Hij leeft mee, maar volgt het liever, net als vroeger, op de tv. "Ik ben niet intens droevig. Het is ook een stukje acceptatie dat ik zelf ouder word."