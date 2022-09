De Peiling: er is te veel aandacht voor het overlijden van koningin Elizabeth

Extra journaals, push-berichten en de voorpagina's van alle kranten; het overlijden van koningin Elizabeth gistermiddag, beheerst ook vandaag nog het nieuws. Aan talkshow-tafels en in vrijwel alle radio en tv-programma's wordt haar dood besproken. Het lijkt al het andere nieuws over de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de opvangcrisis en het klimaat naar de achtergrond te duwen.

Dat het Britse koningshuis bijzonder en geliefd is, is algemeen bekend. En dat Elizabeth, door 71 jaar op de troon te hebben gezeten een ongekende en unieke prestatie heeft geleverd, valt niet te betwisten. Ze maakte maar liefst vijftien prime ministers mee, van wie ze de laatste, Liz Truss, deze week nog benoemde. Verreweg de meeste Britten hebben nooit een ander staatshoofd meegemaakt dan Elizabeth. Het Verenigd Koninkrijk is in diepe rouw, en tientallen wereldleiders hebben hun medeleven betuigd aan de Britse royals.

Er is meer nieuws

Maar, er speelt natuurlijk nog veel meer in de wereld en in Nederland. Bovendien gaat het om de Britse vorst en niet de onze. En is 96 jaar niet hele respectabele leeftijd om te overlijden? Is er in Nederland niet een beetje te veel aandacht voor het overlijden van het staatshoofd van een ander land? Of hebben 'we' misschien wel juist nu behoefte aan ander nieuws en is deze mate van aandacht terecht? Laat ons weten hoe jij daarover denkt!