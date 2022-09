De vlag van boer Jos uit Wijdewormer: "Ik voel pijn als ik naar mijn land kijk"

Je kunt er niet meer omheen kijken, de omgekeerde Nederlandse vlag. Overal waar je kijkt, hangt de vlag in de stad, langs snelwegen en natuurlijk bij boerderijen. In vroegere tijden voer een schip in nood een omgekeerde vlag. Wat is die nood nu, wie hangen die vlaggen op? NH Nieuws maakte een rondje door de provincie, op zoek naar de gezichten achter de vlag. Vandaag spreken we veehouder Jos Stuijt uit Wijdewormer. Jos hing een vlag op omdat hij bang is voor de toekomst.

Een echte boer mag in ons rijtje Noord-Hollandse gezichten achter de omgekeerde vlag dan ook niet ontbreken. We praten met de 62-jarige Jos Stuijt, veehouder in Wijdewormer die de laatste jaren met zijn bedrijf flink gegroeid is. In zijn hypermoderne stal, waarvoor hij meer dan een miljoen van de bank leende, wonen ongeveer driehonderd melkkoeien.

Hij heeft twee opvolgers die klaar staan om het boerenbedrijf over te nemen, maar hij aarzelt of dat wel kan nu de toekomst van zijn bedrijf onzeker is.

Tekst gaat door onder de video: