Dine zoekt eigenaar gevonden kitten: "Niet verwilderd en rook naar parfum"

Ze doet het uit dierenliefde, maar Dine had niet verwacht dat haar zoektocht naar de rechtmatige eigenaar van een door haar gevonden katertje ook negatief sentiment zou losmaken. "Sommige mensen vinden dat ik er te snel vanuit ga dat hij is gedumpt."

De kitten verschijnt zaterdagavond voor een woning in Lijnden, waar Dine op dat moment beroepshalve de katten van de vakantievierende bewoner verzorgt. "Hij stond ineens op de oprit", vertelt ze telefonisch aan NH Nieuws. Ze besluit in de buurtapp te vragen of iemand z'n kat mist. "Maar niemand herkende hem."

Parfum

Ze besluit het diertje mee naar huis te nemen en op zoek te gaan naar zijn baasje, want dat 'ie een baasje heeft (of had), lijdt voor Dine geen twijfel. "Hij was niet verwilderd en rook naar parfum", vertelt ze.