Plaquette moet gesprek suïcide uit de taboesfeer halen: 'Dan help je echt'

Op één van de mooiste plekken van Hilversum één van de moeilijkste gesprekken hebben. De nieuwe plaquette op een bankje in het Rosarium vraagt aandacht voor het hebben van het gesprek over suïcide. Wethouder Gerben van Voorden nam dit ter harte en ging op het bankje hierover in gesprek met Erik.

Erik is niet zijn echte naam. Zijn echte naam is bij de redactie bekend.

"Gisteren had ik een error", vertelt Erik terwijl hij zijn mouw opstroopt. Zijn rechter onderarm zit onder de snijwonden. Al sinds hij jong was kampt de 29-jarige met onder anderen depressies en suïcidale gedachten die zijn oorzaak vinden in zijn jeugd. "Soms zijn er periodes dat je het niet meer overziet en dat het niet meer hoeft", vertelt hij openhartig. Erik heeft drie pogingen gedaan om zichzelf van het leven te beroven.

Op dit moment is hij aan de beterende hand. Erik volgt meerdere therapieën en het helpt ook om te ventileren bij zijn begeleider en zijn moeder. "Maar die gedachten blijven in mijn achterhoofd hangen."

Voor hem is dan ook erg heel mooi dat de plaquette er eindelijk hangt. "Ik hoop dat dit uitnodigt voor een gesprek." De QR-code op de plaquette stuurt je door naar de site van 113 Zelfmoordpreventie. De organisatie roept onder de noemer 1K Z1E J3 op om het gesprek aan te gaan over suïcidale gedachten.

Het gesprek

En dat gesprek is volgens Erik één van de belangrijkste hulpmiddel voor mensen met deze gedachten. "Laat iemand praten en luister. En als je met iemand aan het praten bent vraag dan ook of iemand suïcidale gedachten heeft en vraag dan door of hij of zij plannen daarin heeft. Dan weet je ook in wat voor een stadium ze zijn."