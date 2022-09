Velsen belooft beterschap na onbegrijpelijke brief over recycling: "Het moet echt beter"

Dat trekt het lezerspanel dat brieven van de gemeente controleert op taalgebruik onder aanvoering van wethouder Marianne Steijn zich aan."Veel mensen denken dat ze meer moeten gaan betalen", aldus de wethouder. "Maar dat is niet zo. Daarmee is dus duidelijk geworden dat onze boodschap niet goed is overgekomen. En dat in de week waarin lezen en schrijven centraal staat. Het moet echt anders."

Nota bene in de week van het analfabetisme verspreidde de gemeente een voor veel burgers onduidelijke brief over recycling van afval.

Warmenhoven is laaggeletterd en heeft één keer per week leesles in de bibliotheek. "Ik snap helemaal niks van de brief", zegt hij. "Dan gaat er iets dus niet goed", trekt de wethouder het boetekleed aan. "Maar niet álles gaat slecht", vervolgt ze. "Op veel punten is de communicatie verbeterd. We zijn er heel serieus mee bezig, maar het is een lang traject."

Steijn was al op de hoogte van de verwarring die de gemeente met de brief heeft gezaaid, maar werd daarmee tijdens de ondertekening in de bibliotheek nog eens extra geconfronteerd door Theo Warmenhoven.

Leven met laaggeletterdheid

Theo Warmenhoven heeft leren leven met zijn laaggeletterdheid, al valt het niet altijd mee. Vooral het contact met overheidsinstanties valt de oud-bokser zwaar. Warmenhoven: "Vroeger deed mijn vrouw alles. Sinds haar dood heb ik mijn eigen boontjes moeten leren doppen. Dat is moeilijk. Gelukkig heb ik fantastische dochters die me helpen. Toch kom ik er soms alleen voor te staan. Dan krijg ik een brief waar ik niks van begrijp, zoals deze over het recyclen van afval. Ik bel dan het liefst, want mailen lukt me niet. Maar soms staat er niet eens een telefoonnummer op zo'n brief. Het is hard nodig dat dat verbetert."

Marianne Steijn knikt instemmend. "Ik ben een idealist, maar klachten tot nul terugbrengen zal niet lukken. Belangrijk is dat we met elkaar in gesprek blijven. Dat we de brieven blijven toetsen. En zo komen we uiteindelijk wel naar het moment toe dat we misschien wel tachtig procent minder klachten hebben."