Blog: Helikopter zoekt naar water · Nieuw uniform voor brandweer

Hoor jij ook een helikopter vliegen? Dat kan heel goed, want PWN doet op dit moment vanuit de lucht onderzoek naar het drinkwater in het duingebied. Dat gebeurt met een helikopter die is uitgerust met een bijzonder meet-apparaat aan de onderkant.

"Door met een helikopter, met daaronder een meetsonde, over het gebied te vliegen, brengen we het grondwater in het kustgebied in kaart", meldt PWN hierover. "Dit doen we om meer inzicht te krijgen in de bodem en daarmee de mogelijkheden voor de toekomst om genoeg drinkwater te kunnen blijven maken voor alle inwoners van Noord-Holland."