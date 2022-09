LIVE NH Sport met FC Volendam - Go Ahead Eagles en Almere City FC - Telstar

Het eredivisie-weekend wordt vanavond geopend in Volendam. De ploeg van trainer Wim Jonk neemt het in eigen stadion op tegen Go Ahead Eagles. Een wedstrijd die je rechtstreeks op de radio bij NH Sport kunt volgen. Net als Almere City FC - Telstar in de eerste divisie. De aftrap in beide stadions is om 20.00 uur.

Na twee fikse nederlagen tegen PSV (7-1) en Sparta Rotterdam (4-0) zijn de Volendammers afgezakt naar de degradatiezone. Voor Jonk allerminst reden tot paniek. Hij wil de confrontatie met Go Ahead, dat deze competitie nog geen enkel punt pakte, allerminst betitelen als 'cruciaal'. "Dat is ranglijstjournalistiek", aldus de altijd nuchtere Volendammer.

De andere wedstrijd die je in NH Sport kunt volgen is Almere City FC tegen Telstar. Vorig seizoen eindigde dit onderlinge treffen in 1-1. Glynor Plet opende de score en in de laatste minuut tekende Radinio Balker voor de gelijkmaker. De in Amsterdam geboren verdediger is er vanavond niet bij; hij maakte afgelopen zomer een mooie transfer naar FC Groningen waar hij tot nog toe alles speelde.

Op basis van de huidige ranglijst ontlopen Telstar en Almere City FC elkaar niet veel. De ploeg van trainer Alex Pastoor heeft zes punten en pakte die allemaal in Almere. Telstar verzamelde vier punten. Of de Velsenaren vanavond over Almere City FC heen wippen, hoor je van Erik-Jan Brinkman.

Piet Schrijvers

Uiteraard houden we je in NH Sport op de hoogte van de tussenstanden van alle andere wedstrijden in de eerste divisie. Daaronder zijn ADO Den Haag - Jong AZ en TOP Oss - Jong Ajax. We blikken terug op Dnipro 1 - AZ en kijken vooruit met trainer Pascal Jansen naar AZ - FC Twente. Verder aandacht voor het overlijden van oud-Ajax-keeper Piet Schrijvers en de replay die sv RAP speelt om de Holdert-beker, dat is de voorloper van de KNVB-beker.

NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Edward Dekker.