Maximale score voor AZ na megasaaie wedstrijd tegen stug Dnipro

In een allesbehalve vermakelijk duel pakte AZ donderdagavond de volle buit. In het kletsnatte Slowakije wonnen de Alkmaarders met minimaal verschil van de Oekraïense ploeg Dnipro-1. Dani de Wit maakte na ruim een uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd.

Met Riechedly Bazoer en Zinho Vanheusden op de bank begon AZ met de gebruikelijke spelers aan de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Conference League. Dnipro-1 liet het initiatief over aan de Alkmaarders en zakte zelf heel compact in. AZ kon daar moeilijk mee omgaan. In de eerste helft creëerde de huidige nummer drie van de Nederlandse competitie geen kans. En mochten ze van geluk spreken dat ze niet tegen een achterstand aankeken. AZ-verdediger Sam Beukema gleed namelijk na ruim een kwartier de bal tegen de eigen paal aan.

Dani de Wit

In de tweede helft kwam AZ iets beter voor de dag. Na een uur spelen schoot de ongelukkig spelende Jens Odgaard een bal toevallig tegen de lat. En niet veel later wist AZ wel te scoren. In de 63e minuut gaf de ingevallen Yukinari Sugawara een voorzet vanaf de rechterkant en tikte Dani de Wit de openingstreffer binnen.

