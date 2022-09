Hoogwoudse bakker sluit winkel na stijgende energielasten: "Zo wil je niet eindigen"

"Ik heb vrijdag weer even gekeken wat Vattenfall gaat berekenen, je wordt er gewoon bang van", vertelt Loes over het moment dat ze met Hans bedacht dat het genoeg was geweest. "Daarom hebben we zaterdag de kinderen bij elkaar gehaald. We leveren elke week in, daarom gaan we dicht."

Sindsdien zijn Han en Loes leeg en verdrietig. "Vanmiddag zaten we elkaar al aan te kijken: we zijn een beetje loos. We weten niet eens wat we willen eten..."

Eerst opvolger in beeld

Han en Loes waren eigenlijk nog helemaal niet van plan om te stoppen. Ze hadden onlangs bedacht om 4 februari 2024 de broden in de wilgen te hangen. Op de dag dat 31 jaar geleden hun dochter de deuren van de bakkerij officeel opende.