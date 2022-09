Verenigingen ijsbaan De Westfries vrezen sluiting door energiekosten: "Het is het hart van onze sport"

Eerst twee coronajaren en nu krijgen we dit, dat is het sentiment wat leeft onder de verenigingen die jaarlijks gebruik maken van de ijsbaan de Westfries in Hoorn. Gister luidde de exploitant van de ijsbaan de noodklok , omdat de energielasten de pan uit rijzen. Ze vrezen dat ze misschien dicht moeten blijven. "Ik vind het vreselijk", zegt Gerrit Bakker uit Ursem die het marathonschaatsen organiseert in Hoorn.

"We hebben net een nieuwe marathonploeg opgericht in Hoorn", vertelt Gerrit. De ploegleden, waarvan vijf uit Hoorn, zouden meerdere keren per week samen komen in Hoorn om te trainen. De wedstrijden staan op de planning en ook de sponsoren zijn geregeld. "Ik had vandaag die sponsor aan de lijn, die was er doodziek van. Steekt 'ie er een hoop geld in en gaat de ijsbaan dicht."

Echt dicht is nog maar de vraag, maar de vrees is er. De ijsbaan heeft door de stijgende energieprijzen een extra kostenpost erbij van 400.000 euro. De beheerder kan het niet betalen, daarom is er een brandbrief gestuurd naar de gemeente.

Gerda Gijtenbeek, voorzitter van de Westfriesche Kunstrij Club (WKC), is ook helemaal startklaar voor het nieuwe seizoen. "Alle programma's zijn gemaakt voor de wedstrijdrijders. Als we niet in Hoorn kunnen schaatsen, waar dan wel? Andere ijsbanen hebben ook geen ruimte."