Lynne weet het zeker: "Ik ben het meisje op het Amstelveense zwijntje"

Voor Lynne Huijing is er geen twijfel mogelijk over de identiteit van het meisje dat op een foto uit 1975 op het iconische Amstelveense Zwijntje zit. Ze herkende zichzelf meteen. Vier andere vrouwen denken er hetzelfde over. Ook zij reageerden op een oproep van Belevingscentrum Amstelveen Inzicht, dat op zoek is naar het meisje.

Lynne weet het zeker: zij is het meisje op het Zwijntje - AAN!/NH Nieuws

"Mijn familie stuurde mij de foto en zei dat ik werd gezocht. Toen zag ik die foto en herkende mezelf eigenlijk gelijk", vertelt Lynne aan NH Nieuws. Als ze een foto van zichzelf als zesjarige laat zien, valt meteen op dat het korte blonde kapsel precies overeenkomt met het kapsel van het meisje op het Zwijntje.

Maar Lynne was zeker niet de enige van haar leeftijdsgenootjes die haar blonde haren op deze manier droeg. Er is dan ook meer dat haar ervan overtuigt dat zíj het is. "Voornamelijk de houding van het kindje en de vorm van het gezichtje. Daar herken ik het aan", legt ze uit. Tekst gaat verder.

Lynne weet het zeker: zij is het meisje op het Zwijntje - NH Nieuws

Helemaal zeker zullen we het waarschijnlijk nooit weten. Het meisje heeft haar gezicht iets weggedraaid, waardoor je haar niet helemaal kan aankijken. In eerste instantie dachten tien Amstelveense vrouwen het te zijn. Toen zij werden gewezen op het jasje met bont aan de mouwtjes dat het meisje draagt, vielen er vijf af. Amstelveen Inzicht hoopte eigenlijk dat een van de overgebleven vrouwen met het ultieme bewijs zou komen: een jeugdfoto van zichzelf in datzelfde jasje, maar geen van hen heeft die kunnen vinden. Lijkt het meisje op het zwijntje op de kleine Lynne? Oordeel zelf op basis van het drieluik hieronder. Tekst gaat door na de afbeelding

Lynn als klein meisje - Eigen foto's

Eigenlijk maakt het Lynne weinig uit of de waarheid ooit boven tafel komt. "Ik weet zeker dat ik het ben." Aan het Zwijntje heeft ze warme herinneringen. "Mijn moeder ging vroeger vaak iets lekkers halen bij de Hema en dan zaten mijn zusje en ik op dat Zwijntje."