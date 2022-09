Overleden persoon gevonden in Markermeer, niet duidelijk of het om vermiste man gaat

In het Markermeer is een overleden persoon gevonden, zo laat de politie weten. De persoon is tijdens een zoekactie van de politie gevonden. Om wie het gaat, is nog niet duidelijk.

Gistermiddag begon op het Markermeer een grote zoekactie waarbij reddingsboten, een vliegtuig en helikopter het meer uitkamden vanwege een vermiste man. De zoekactie had geen resultaat. 's Nachts werd de zoekactie gestaakt, omdat er geen kans op levend vinden meer was, zo liet een woordvoerder van de KNRM weten. Vanochtend werd de zoekactie voortgezet met een sonarhelikopter, waarbij geluid wordt gebruikt om onder water te zoeken. Het is niet duidelijk of het lichaam dat vanavond is gevonden, de vermiste man is. "De persoon wordt geïdentificeerd. Dat heeft even tijd nodig", aldus de politie.