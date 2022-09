Is poster actiegroep Gendertwijfel discriminerend? Haarlemse wethouder onderzoekt mogelijk verbod

Bureau Discriminatie Kennemerland gaat uitzoeken of Haarlem de postercampagne van actiegroep Gendertwijfel kan weren. De actie is opgezet om aanpassingen in de Transgenderwet, waardoor het voor makkelijker wordt om in het paspoort je geslacht te wijzigen als je dat wilt, tegen te houden. De Tweede Kamer discusieert hier binnenkort over.

Na vragen van de Haarlemse PvdA liet wethouder Eva de Raadt, onder andere met Diversiteit & Inclusie in haar portefeuille, weten ook haar wenkbrauwen te hebben gefronst toen ze de poster zag.

Op de poster zijn de silhouetten van een man en een vrouw te zien en in blauw 'vrouw' en in het roze 'man' geschreven. De actiegroep vindt dat het voor jongeren en kinderen vanaf 16 jaar te makkelijk wordt gemaakt om op een officieel document van geslacht te veranderen, zonder dat een deskundige daar met hen over heeft gesproken. Ze hebben alleen een bedenktijd van twaalf weken.

Wettelijke grondslag

De posters hangen volgens de wethouder nog niet in Haarlemse abri's en bushokjes, maar de PvdA drong er tijdens de commissievergadering vanavond op aan dat dit ook niet gaat gebeuren. "Maar alleen als er wettelijke grondslag is, kan ik dat voorkomen", liet De Raadt weten. Ze verwacht binnen een maand duidelijkheid te krijgen over de juridische mogelijkheden hiervoor.

Vorige week ontstond ook al in andere steden discussies over de postercampagne. In Den Haag had de exploitant van digitale abri's de campagne uit de roulatie gehaald, maar kwam daar toch weer op terug. De actiegroep dreigde met een kort geding omdat de vrijheid van meningsuiting zou worden aangetast.