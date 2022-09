Tien jaar cel en tbs geëist voor doodschieten 22-jarige Lau

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat de verdachte van het doodschieten van de 22-jarige Lau uit Assendelft tien jaar de cel in en krijgt hij daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd. Het lichaam van het slachtoffer werd anderhalf jaar geleden aangetroffen in een sloot in Nieuw-West.

Vandaag werd de zaak behandeld in de rechtbank. Volgens het OM is Lau na een conflict doodgeschoten in de cabine van een busje van een medeverdachte. Zijn lichaam werd uiteindelijk dus in Geuzenveld achtergelaten. Omdat er bloedsporen in het busje te vinden waren, werd het busje later in brand gestoken.

Ongeluk

De 29-jarige verdachte bevestigde dat hij de trekker heeft overgehaald, maar hij zei dat het om een ongeluk ging en dat hij niet wist dat het wapen geladen was. Het Openbaar Ministerie gelooft daar niks van, mede omdat hij de verklaring pas na een hele lange tijd aflegde.

"De hoofdverdachte heeft een vuurwapen in zijn mond afgeschoten. En waarom? Een dolletje? Voor de nabestaanden is dit niet te begrijpen", zei de officier van justitie tijdens de zitting. "Hun verdriet is onmetelijk en niet in woorden te vatten. Zij zullen moeten doorleven zonder hun geliefde zoon, kleinzoon, broer en vriend maar wel met een blijvend gat in hun bestaan."

Gruwelijk

Volgens het OM hebben twee medeverdachten, een 21-jarige man uit Krommenie en een 22-jarige man uit Assendelft, samen met de hoofdverdachte het lichaam in de sloot gelegd. De officier van justitie noemde dat 'gruwelijk, mensonterend en misschien nog wel onbegrijpelijker voor de nabestaanden'.

Tegen de twee medeverdachten is achttien maanden cel met aftrek van voorarrest geëist.

Op de plek waar het lichaam in 2021 werd gevonden werden bloemen neergelegd: