Eeuwenoud behang gevonden in geheime kluis Portugese Synagoge: "Ik dacht: heel erg wauw"

Tijdens de grote renovatie van de Portugese Synagoge in Amsterdam stuitte het team op een verborgen ruimte in de hechal, de kast waarin de Torarollen worden bewaard. Er bleken linnen behangsels in te liggen die vermoedelijk bijna driehonderd jaar oud zijn.

Synagoge - NH Nieuws

"Dit is heel bijzonder, in de internationale behangliteratuur komen we dit niet tegen", zegt Eloy Koldeweij, interieurspecialist bij de Rijksdienst voor het CUltureel Erfgoed.



Maar het was restauratie-architect Frederik Franken die met zijn team op de bijzondere vondst stuitte toen het pallisanderhout van de Tora-kast onder handen werd genomen. Achter de kast bleek een verborgenruimte en in de vloer daarvan zat een luik die naar een kluis leidde.

Franken: "Daar lagen allemaal lappen, helemaal vol met stof. Toen gingen we goed kijken en toen zagen we door het stof heen een soort patronen en dachten we: hé..dat zijn geen gewone lappen."



Een van de fluweelachtige patronen is bekend in de wetenschap, de ander tot dusver niet. Vermoedelijk dateren de behangsels uit de periode 1740-1760 en zouden ze bij een andere grote renovatie, halverwege de 19e eeuw, in de geheime ruimte terecht zijn gekomen. Maar om daarover verder zekerheid te verkrijgen, moet er eerst verder onderzoek worden gedaan.