Goud verkocht om huisdieren in leven te houden: steeds drukker bij wisselkantoor

Eef Mulder merkt al sinds een half jaar dat het drukker is in zijn zaak aan de Lepelstraat in het centrum van Haarlem. Steeds meer mensen komen hun goud en zilver bij hem inwisselen voor geld om de stijgende rekeningen nog te kunnen betalen. "Het is ongeveer dertig procent drukker nu, dus eenderde. En ik denk dat we wel naar tweederde toe gaan deze winter."

Het goudwisselkantoor Jelek van Eef Mulder zit al vijftig jaar in de Lepelstraat. Eef Mulder nam het ooit over van zijn vader. In al die jaren hebben hij en z'n vader heel wat recessies meegemaakt en ook nu voorziet Mulder weer een winter waarin hij goede zaken gaat doen. "Het is heel dubbel. Ik ga het straks waarschijnlijk heel druk krijgen, maar niet op een leuke manier. Ik had het liever anders gezien."

Behalve mensen die al in armoede leven, ziet Mulder nu ook steeds meer mensen binnenkomen met middeninkomens. En daarmee krijgt hij ook andere soorten sieraden en horloges aangeboden. "Ik merk dat ik mooiere stukken aangeboden krijg wat normaliter in de kluis blijft liggen."

Rekening betalen

Mulder heeft vaak al vrij snel in de gaten of spullen verkocht worden omdat het geld echt nodig is om de rekeningen te betalen. "Ja dat weet ik meestal wel, dat voel je wel aan. En sommige mensen vertellen het ook, maar het is ook iets waar mensen zich voor schamen. Het is niet leuk om te vertellen dat je de rekeningen niet meer kan betalen."

Sommige klanten vertellen ook het verhaal achter het sieraad of horloge aan Mulder en van wie het is geweest. Dat zijn soms schrijnende verhalen, maar daar is hij inmiddels wel aan gewend. "Ik heb wel compassie als ze het vertellen, maar als ze weer weg zijn ga ik over tot de orde van de dag. Anders kan ik wel doctor Phil worden. Ik kan me er wel goed voor afsluiten en dat leer je ook wel, want anders zit je hier ook niet lekker."