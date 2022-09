Zeven leerlingen uit de Beemster al twee weken niet naar school doordat taxibus niet komt

Zeker zeven leerlingen uit de Beemster zitten al bijna twee weken noodgedwongen thuis omdat er voor hun geen vervoer naar school voor hen is. Het gaat om zes kinderen die naar een schakelklas moeten in Purmerend en een jongen van 7 die naar het speciaal onderwijs gaat in Zwaag. "Waarschijnlijk zijn er het veel meer", zegt Ineke Beuse van Vluchtelingenwerk, "maar dit is wat ik bij de gezinnen die ik begeleid aantref."

Ineke heeft in de zeventien jaar dat ze dit werk doet, nog nooit meegemaakt dat het leerlingenvervoer niet in orde is. "Ik begrijp het ook niet want de meeste kinderen zaten ook voor de zomer al in het vervoer naar school."

Volgens de gemeente Purmerend, die verantwoordelijk is voor het vervoer, komt het omdat een aantal aanvragen pas in de zomer -dus kort voor het begin van het schooljaar - is ingediend. En die aanvragen konden niet meteen verwerkt worden bij het begin van het schooljaar. Dat kost enkele weken.

Maar hoe kan het dan dat de een nu wel wordt gehaald en de ander niet terwijl de situaties hetzelfde zijn, vraagt Ineke zich af. Ze heeft er geen antwoord op gekregen en ook een woordvoerder van de gemeente zegt het niet te weten. En ook weten Ineke en de ouders niet wanneer het vervoer dan wel op gang komt. "Het is zeer verwarrend en onduidelijk."

Alleen thuis

Alem, de moeder van de 7-jarige Nahom vertelt dat haar zoon de school heel erg mist. "Elke ochtend als hij opstaat vraagt hij mij: 'Mama waarom komt de taxi niet. Waarom blijf ik alleen thuis'." Nahom zit als een dood vogeltje op de bank en kijkt wat glazig naar de tv. Hij mist school, mist zijn twee beste vriendjes en wil graag weer meedoen met zijn favoriete vak gymnastiek.

Nou hebben de ouders van Nahom wel een brief gekregen dat hun zoon ook dit schooljaar recht heeft op vervoer. "Er staat alleen niet bij wanneer", zegt Tineke die hoopt dat er snel duidelijkheid komt.

Bij de vervoerder Munckhof zijn de problemen niet bekend. Het is volgens een woordvoerder van het bedrijf zeker niet zo dat er onvoldoende chauffeurs zijn om de ritten uit te voeren. "Dat probleem hebben we in Amsterdam wel maar in Purmerend niet."