Vandaag opnieuw vrijwel geen treinen in hele provincie

Vandaag rijden er in het hele land vrijwel geen treinen. NS-personeel legt het werk opnieuw neer voor een betere cao. Alleen op het traject tussen Schiphol en Utrecht rijden treinen.

Vorige week werd ook al gestaakt. Ondanks dat de vorige estafettestaking ruim van tevoren was aangekondigd, hebben een paar reizigers zich toch laten verrassen op het busstation in Alkmaar en ook op Schiphol wisten verschillende toeristen niet van de staking:

Volgende week staan op dinsdag en donderdag nog twee grote stakingen op de planning. Morgen en zondag gaan de bonden en de NS opnieuw om de tafel. "Dus is er hoop dat de stakingen van dinsdag en donderdag kunnen worden voorkomen", vertelt FNV-bestuurder Henri Janssen aan NOS.

