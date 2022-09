Feestelijke opening 'trots' GTS markeert einde van moeilijke periode

Als er iemand is die uitkijkt naar het feest op zondag, is het Cor Platje wel. De secretaris is het enige nog zittende bestuurslid van het oude bestuur. "Met het nieuwe bestuur ben ik heel blij. Ze hebben de wind er flink onder. Dat geeft mij ook weer nieuwe energie."

Want het is niet niets, wat de 400 leden tellende vereniging heeft doorstaan. In 2019 was het hoogst onzeker of GTS door kon gaan. Het pand werd door de eigenaar verkocht en geld om het zelf aan te kopen, was er niet. Er werd daarom gekeken naar de gemeente Stede Broec, die uiteindelijk instemde met de koop. GTS huurt het pand aan de Bedrijfsweg in Grootebroek sindsdien van de gemeente.

Vloer afgekeurd

De serie voorjaarsstormen waren te machtig voor het dak van de gymhal: er ontstond lekkage. En net toen het dak was gerepareerd, trad er weer lekkage op. "De hele turnvloer ging naar de filistijnen", zag Cor. "En daarna werd de vloer door de turnbond afgekeurd, omdat hij niet veilig genoeg meer was. Toen was er wel wat paniek."

Er werd opnieuw naar de gemeente Stede Broec gekeken. En met succes. "Er is een nieuwe vloer ter waarde van 54 duizend euro gelegd. We wilden het in één keer goed doen. Deze zomer zijn we met het bestuur en veel vrijwilligers bezig geweest om de vloeren in de turnhal en freerunhal te vernieuwen. Het ziet er prachtig uit. Daar kunnen we met recht trots op zijn."