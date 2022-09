De Spartaan met handen in haar: gymvereniging grijpt toch naast nieuwe trainer

Even leken de problemen opgelost, maar daar kwam afgelopen donderdag alsnog verandering in. Er gaat een streep door de komst van een nieuwe trainer, omdat het anders te duur werd. En dus begint gymverenging De Spartaan in Midwoud weer van voor af aan.

Salto's maken tijdens de lessen van De Spartaan - Gymvereniging De Spartaan

Gert Druif, voorzitter bij gymvereniging De Spartaan, merkte dat er een tekort aan gymleraren was, nadat de vaste leerkracht van de vereniging aangaf te willen stoppen. Op de vacature leek maar geen reactie te komen. Toch kon het Noord-Hollandse dorp Midwoud eind augustus opgelucht ademhalen: het bestuur van De Spartaan vond een nieuwe trainer tot het einde van het jaar. De pret was echter van korte duur. Al binnen negen dagen werd duidelijk dat het niet door kon gaan. "Dit is echt flink balen", zegt Druif. "Het kostenplaatje werd gewoon te gortig. Dat gaat ons boekje te buiten." Alles of niks Dit betekent overigens niet dat de zoektocht wordt gestaakt. Maar dat het een steeds moeilijker wordende taak wordt, staat buiten kijf. "De poule om uit te vissen, wordt kleiner. Ook onze contactenlijst loopt ten einde. We blijven zoeken tot januari, dan kijken we verder. Helaas ligt alles tot dan nog stil." Mocht er rond die tijd geen oplossing gevonden worden, dan dreigt het doek te vallen voor de gymvereniging. "Die kant willen we natuurlijk niet op, we bestaan al 104 jaar. Het is een regelrechte ramp."