Vibraties en computers: zo genieten doofblinden tóch van Castricumse shanty's

Optreden voor toeschouwers die niet goed kunnen horen en zien: het lijkt nutteloos, maar dat is het zeker niet. Doorblinde mensen kunnen op allerlei manieren genieten van muziek, merkt shantykoor 'De Skulpers' uit Castricum. "Dit is een optreden dat ons nog heel lang zal bijblijven", aldus dirigent Marcel Klaver.

Er zijn verschillende vormen van doofblindheid. Hoe ernstig de gevolgen zijn, hangt onder andere af van de oorzaak en vorm van doofblindheid. De meeste mensen met doofblindheid kunnen nog wel wat zien of horen. Een klein aantal mensen is helemaal doof en blind.

De stichting organiseert elk jaar een vakantie voor zo'n 150 doofblinde mensen en hun begeleiders. Mensen met doofblindheid horen en zien niet goed. "Ze kunnen bijna niet zelfstandig functioneren", vertelt voorzitter Thea Cattie. "Nu zijn ze een week met elkaar en hun begeleiders in Egmond aan Zee en worden ze in de watten gelegd."

De vakantie naar Egmond aan Zee, georganiseerd door De Nederlandse Stichting voor Doofblinden, is een uitkomst voor haar. "Bij veel zalen houden ze geen rekening met mensen die doof en blind zijn. Hier in Hotel Zuiderduin doen ze dat wel. Ik ben ook weleens op vakantie geweest met mensen met een andere handicap, maar die snappen niet wat ik heb en dan moet je alles uitleggen, hier hoeft dat niet."

Elly Beek uit Almelo is gedeeltelijk doof en blind en maakt tijdens het optreden gebruik van een vertaalcomputer. "Het is nog wel wat lastig te volgen, de schrijftolk kon het niet heel erg bijhouden, maar dat komt ook omdat het Engels niet helemaal vlekkeloos is", vertelt ze lachend. "Het is een beetje steenkolenengels."

Voor dirigent Marcel Klaver van 'De Skulpers' is dit een van de mooiste optredens voor het shantykoor van de afgelopen 27 jaar. "We hebben eerder voor deze mensen gezongen en dat optreden is ons het meest bijgebleven. In eerste instantie denk je dat het geen zin heeft om muziek te maken voor mensen die doof zijn, maar door alle hulpmiddelen krijgen ze er heel veel van mee. Het is bijzonder om te zien hoe erg ze ervan kunnen genieten."