West-Friese horeca vreest de komende wintermaanden: "Dit is niet vol te houden"

Net als veel Nederlanders gaan ook de horecazaken gebukt onder de historisch hoge gasprijzen. Rob Baltus is regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Noord-Holland en werkzaam in De Nadorst in Blokker. "Het bedrag dat ik normaal in december betaal - als ik de tent maximaal warm stook - betaalde ik nu al in augustus. Kun je nagaan als het kouder wordt."

Peter Spruit herkent de verhalen. Hij is eigenaar van vier restaurants onder de naam Gewoon Lekker. Er zijn vestigingen in Hoorn, Wervershoof, Heerhugowaard en Zaandam. "In het hotel restaurant in Heerhugowaard moeten we dagelijks 50 kamers warm houden. Normaal hadden we maandelijks zo'n 9 a 10 duizend euro aan energiekosten, nu zit dat op 30 a 40 duizend euro per maand."

Bizarre bedragen

Bizarre bedragen. "Voorlopig is het voor ons nog op te hoesten, omdat we in zowel Hoorn als Heerhugowaard goed lopen. Maar we weten niet wat de winter brengt. Ik kan me ook voorstellen dat we op een gegeven moment keuzes moeten maken: later openen, bijvoorbeeld. Om zo stookkosten te besparen. Daar denken we wel over na."