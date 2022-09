Huizers werken aan eerste voedelbos: "Hopen volgend jaar te kunnen gaan planten"

Vier inwoners van Huizen zijn een initiatief gestart voor een voedselbos in hun gemeente. Het stadspark langs de Randweg, tussen de hei en de wijk Stad en Lande, is hiervoor de aangewezen plek. Als zij steun krijgen van de gemeente moet het over een paar jaar mogelijk zijn voor Huizers om gratis voedsel te plukken in dit nieuwe stukje groen.

Margot Leeuwin is de geestelijk moeder van het voorstel van een voedselbos. De Huizense, ook bekend als PvdA-raadslid, kwam vorig jaar op het idee toen zij het boek 'Het kan wel' las. Hierin staan allerlei ideeën over een groener, eerlijker en leuker leven.

Educatieve waarde

"Daarin las ik ook over een voedselbos. Ik vond dat meteen een leuk project voor de gemeenschap en ook met educatieve waarde voor kinderen. Ik ben me er verder in gaan verdiepen en ben gaan kijken in Almere, waar het dichtstbijzijnde voedselbos is, want in 't Gooi hebben we er geen", stelt Leeuwin.

Al snel kreeg zij door dat het daadwerkelijk realiseren van een voedselbos een heel grote klus is. Ze riep hulp in van Karin Rienstra, die Leeuwin kent uit de gemeenteraad. Nadat het GroenLinks-raadslid zich enthousiast had aangesloten, boden daarna ook Jan Lauffer en Marit Grasman hun hulp aan. Inmiddels zijn zij de gezichten van Stichting Voedselbos Huizen in oprichting.