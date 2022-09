Varend boerenprotest in West-Friesland verzet vanwege slecht weer

Boeren wilden in eerste instantie tijdens de Dag van de Boerin op zaterdag 10 september actievoeren. Maar vanwege het slechte weer is het met een dag verplaatst. LTO West-Friesland is dan van plan om langs en door het water in Stede Broec met vlaggen en spandoeken te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

LTO-voorzitter Trude Buysman: "Ga met elkaar het gesprek aan" - NH Nieuws / Michiel Baas

Het is niet de eerste keer dat de boeren protesteren in West-Friesland, maar wel een van de grootste. Op zondag 11 september houden tientallen agrariërs een protestvaart in Stede Broec. Ze willen die dag door alle doorlaatbare sloten varen met schuiten, waarop protestleuzen te zien zijn. Met de protestvaart vraagt LTO West-Friesland aandacht voor het stikstofbeleid. LTO-voorzitter Trude Buysman zegt tegen NH Nieuws dat het niet gaat om een blokkade of een wilde actie. "We willen langs de kades demonstreren met vlagvertoon en spandoeken. We willen geen overlast veroorzaken, maar eerder een mooie dag bezorgen." De boerenactie begint vanaf 12.00 uur op de ijsbaan in Lutjebroek.