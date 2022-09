De Peiling: ook ik red het niet meer

Nu de prijzen van elektriciteit en gas door het dak schieten, komen steeds meer huishoudens in de problemen. Met de hashtag #ikredhetnietmeer , in het leven geroepen door het tv-programma Kassa, delen Nederlanders hun schrijnende financiële situatie. Meer dan tienduizend mensen hebben de hashtag al gedeeld op hun tijdlijn.

Eindredacteur van Kassa Liv Rotteveel ziet dat er veel mensen worden getroffen die werken en daardoor weinig of geen toeslagen krijgen. Volgens haar zijn dat er zo'n 1,3 miljoen: "De minima hebben we al in het vizier. Maar er komt nu een grote groep bij. Mensen die niet de 1.300 euro energietoeslag krijgen of recht hebben op toeslagen", meldt het AD.

Prinsjesdag

Kassa wil de vele reacties verzamelen en in de uitzending voor Prinsjesdag aan politici in Den Haag aanbieden. "Niet per se als politieke boodschap, maar 'om de stem onder de aandacht te brengen'. We zijn aan het bedenken hoe we dit het beste kunnen doen, zodat de politiek te horen krijgt: doe meer. Er is meer nodig dan er nu gedaan wordt."

Als de energieprijzen blijven stijgen, kunnen 1,2 miljoen huishoudens in de problemen komen, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau in juni.