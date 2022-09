Toch geen verhuizing naar Spoorweghaven voor Scholen aan Zee, gemeente wil huizen

Begin dit jaar was bouw of verbouw aan de Bijlweg ook al één van de andere opties, naast nieuwbouw in het gebied langs de Linie aan de Sportlaan in Den Helder.

Als het aan de gemeente ligt, wordt nu toch weer gekeken naar nieuwbouw op de huidige locatie aan de Drs. F. Bijlweg: "De gemeente wil graag in gesprek met Stichting Scholen aan Zee over nieuwe huisvesting van Scholen aan Zee binnen het Bijlweggebied waarbij kwaliteit van onderwijs, bereikbaarheid en veiligheid voorop staan."

Het toen gestarte haalbaarheidsonderzoek is inmiddels gestopt. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat 'de locatie Ruyghweg wordt bestempeld als woningbouwlocatie, op andere ontwikkelingen wordt terughoudend gereageerd'. Ze zien geen ruimte voor nieuwbouw van de school.

In maart werd door de gemeente Den Helder juist nog zo enthousiast gereageerd op het plan van de (brede) school om een nieuw schoolgebouw te bouwen aan de Spoorweghaven, nabij de Ruyghweg in het Westoevergebied. "Scholen aan Zee wil zich verbinden met de stad en wat is er mooier dan de school te positioneren in de directe nabijheid van water en de zee", aldus de gemeente. "Voor de gemeente is het bovendien een kans om de locatie van Scholen aan Zee aan de Drs. F. Bijlweg vrij te maken voor andere ontwikkelingen."

Reinier de Voogd, voorzitter van de raad van bestuur van Scholen aan Zee, reageert in het Noordhollands Dagblad teleurgesteld op het besluit van de gemeente. "Ik vind het jammer, ook al omdat we nog in afwachting waren van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, maar die komen er dus niet meer." Hij geeft aan de Spoorweghaven nog steeds een 'droomlocatie' te vinden. "Maar dit is een besluit van de coalitie en dat dien ik te respecteren. Ook in de toekomst zullen de gemeente en Scholen aan Zee met elkaar op moeten trekken."

Wethouder Pieter Kos, die de nieuwbouw van de school in zijn portefeuille heeft, steekt de hand ook in eigen boezem. "Ik was in het vorige college ook wethouder en kennelijk ben ik niet voldoende overtuigend geweest naar de raad. Dus dat is deels teleurstellend en voor sommigen fijn. We moeten het nu even de tijd geven en gaan dan kijken naar een plan B."

Prioriteit

De Voogd geeft tegenover NH Nieuws aan wel blij te zijn dat nieuwbouw van de school nog steeds een prioriteit is van de gemeente. "De kinderen in Den Helder hebben een goede school nodig. Ook hopen we voor de vestiging in Julianadorp op versterking in de toekomst."