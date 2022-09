Supermarkt Deen wordt jaar na sluiting nog erg gemist: "Ik kende iedereen bij naam"

Het is een jaar geleden dat de Deen zijn eerste winkels sloot, nadat het bedrijf was verkocht aan drie andere supermarktketens. Maar wat is er na een jaar nog over van de herinneringen aan dit West-Friese bedrijf? Leeft het gevoel van de Deen nog voort? NH Nieuws kijkt komende week elke dag terug naar de verdwenen supermarkt. Verslaggever Maurice Blaauw spreekt vandaag met West-Friezen die voorheen bij de Deen boodschappen deden. En het lijkt erop dat de supermarktketen nog altijd wordt gemist.

"Het was een steengoede winkel", zegt Tietia die net een oude winkel uitloopt. Ze baalt dan ook dat het verdwenen is. "Ik mis het gewoon." Een andere man die uit dezelfde winkel komt, deelt haar mening niet. "Een winkel is een winkel." Even later komt hij hierop terug: "Als Horinees baal ik wel een beetje dat zo’n mooi bedrijf uit Hoorn is verdwenen."

Ze zijn niet de enige. Bij meerdere oude Deen-winkels is NH nieuws gaan peilen hoe de klanten een jaar na de overname denken over de huidige situatie. Een groot deel geeft aan dat het de Deen-supermarkt nog steeds mist. De genoemde redenen lopen uiteen: voor sommigen hoort de Deen gewoon in het straatbeeld en voor anderen is het assortiment van de nieuwe winkels die er zitten te veel veranderd.