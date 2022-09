Verdachte (18) aangehouden voor steekpartij op Hilversumse mbo-school

De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij afgelopen maandag op het Hilversumse mbo-college. Het gaat om een 18-jarige Almeerder. Hij wordt nog verhoord over zijn betrokkenheid bij de steekpartij.

Door de steekpartij raakte een andere student van de Hilversumse school - een 16-jarige Amsterdammer - gewond aan zijn been.

De verdachte zou een andere student van de school zijn. Op videobeelden is te zien hoe een student een groot mes uit zijn achterzak trekt en begint in te stekken op de andere student. Het slachtoffer was al snel buiten levensgevaar.

Onderzoek gaat verder

Hoewel de school zelf al snel een naam kon koppelen aan de verdachte, was de jongen een tijdje onvindbaar. De politie heeft hem uiteindelijk gisteravond aan kunnen houden, nadat 'zijn identiteit dankzij camerabeelden werd achterhaald'. De verdachte zit nog vast, het onderzoek gaat door.