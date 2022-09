Overlastgevende 'dakloper' is Beverwijkse politie te slim af met spectaculaire vlucht

De politie in Beverwijk heeft vannacht haar handen volgehouden aan een 'dakloper', die wel vaker voor overlast zorgt. Eerst werd hij gespot in de Hobbesteeg, later hoorde de politie zijn stem vanaf een dak in de Breestraat. De politie heeft hem niet weten te pakken. Dat kwam vooral door een ronduit spectaculaire ontsnapping van de man.

Ook de politie kijkt op van hoe de dakloper wist te ontsnappen. "Netjes werd het pand eerst afgeblokt door meerdere agenten. Ze stonden opeens oog in oog met de man die onmiddellijk het gebouw in vluchtte. Samen met de hondengeleider gingen ze het gebouw in. De man werd op het dak gezien. Hij kon geen kant meer op. Dat dachten we tenminste."

De man gooide namelijk een touw naar beneden. Via dat touw is de man naar beneden geklommen, precies aan de kant van het gebouw waar geen agenten stonden om hem aan te houden. Een woordvoerder van de politie zegt daarover: "Soms kunnen we iemand aanhouden en soms lukt het niet. Het is wel heel bijzonder dat hij als een volleerd abseiler is ontsnapt."

Verdachte weggefietst

Nadat de dakloper weer met beide benen op de grond stond is hij weggefietst en heeft de politie hem niet meer kunnen vinden.

De man is dus een bekende van de politie en geeft vaker overlast. Ondanks dat het hier niet om een grote crimineel gaat, is het volgens de politie wel van belang om met zo'n grote groep agenten in te grijpen. "Het kan een inbreker zijn, het kan wat anders zijn. Dus als zo'n melding binnenkomt nemen we die serieus en gaan we er op af."