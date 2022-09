Zeker vijf gewonden bij zwaar ongeluk op provinciale weg N241 in Haringhuizen

De schade aan de auto's is groot. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.

De hulpdiensten schaalden groot op door onder andere een traumahelikopter op te roepen. Volgens de politie werd dit gedaan, omdat mensen bekneld zouden zitten. De vijf slachtoffers, verdeeld over beide auto's, zijn met ambulances weggebracht.

Onderzoek

De politie doet vanochtend onderzoek op de weg, onder meer naar de toedracht van het ongeluk.

De N241 is in beide richtingen afgesloten tussen Dirkshorn en Haringhuizen. Hoe lang het dicht blijft, is niet bekend, maar het lijkt erop dat het nog wel even gaat duren.