Lunchroom Anders in Beverwijk loopt klanten mis door grote marktkraam pal tegen terras

Voor Aartje Siemensma van Lunchroom Anders is de maat vol: al zes weken achter elkaar staat de groente- en fruitkraam van de Beverwijkse weekmarkt pal voor haar zaak. Het gevolg is dat de normaal goed lopende marktdag is veranderd in een van de slechtste dagen van de week. "Mensen komen alleen een kopje koffie drinken en eten niks want het is geen gezicht."

Markt in de Breestraat in Beverwijk op woensdag is vaste prik. Toch is er sinds kort een verandering doorgevoerd waar de lunchroom van Aartje onder lijdt. "Door de gemeente is toestemming gegeven om een marktkraam nét voor m'n terras te plaatsen van een metertje of 15 breed."

De situatie is al zes weken hetzelfde, ondanks pogingen van Aartje om de gemeente te overtuigen dat dit in haar ogen anders moet. Voor haar bedrijf loopt de situatie in de papieren. "Tweederde omzetverlies op zo'n dag. We hebben nu alleen nog wat koffiedrinkertjes. Niemand komt meer eten, want mensen willen niet dit uitzicht hebben."